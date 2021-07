Morbach

Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Tag beschädigte der bisher unbekannte Unfallverursacher in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr einen geparkten roten Pkw Dacia. Der Pkw war in einem Feldweg oberhalb der Zufahrt zum Freizeitgelände „Ortelsbruch“ zum Parken abgestellt und stand unweit der dortigen Landesstraße.