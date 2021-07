Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 16.07.2021, ereignete sich in der Johannes-Blum-Straße in Hermeskeil, vermutlich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.