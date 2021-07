Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es von Montag dem 28.06.2021 bis Montag den 05.07.2021 in der Straße Kölkerberg, Höhe der dortigen Bushaltestelle am Kindergarten Rosa Flesch in Hermeskeil, zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Vermutlich wurde beim Wenden oder Rangieren eines größeren Fahrzeuges, evt. LKW, das dortige Geländer und ein Baum erheblich beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro Schaden.

Hinweise bitte an die Polizei in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell