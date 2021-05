L 176 aus Richtung Frauenberg in Richtung Reichenbach (ots) – Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr in den vergangenen Tagen mit seinem silbernen Mercedes die L 176 aus Richtung Frauenberg in Richtung Reichenbach.

Unmittelbar nach der langgezogenen Linkskurve direkt hinter Frauenberg kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fährt eine Böschung hinunter, wo er heftig gegen einen Baum prallt. Das Fahrzeug kommt auf dem Dach liegend in Unfallendstellung.

Der Unfallverursacher verlässt anschließend, ohne sein Fahrzeug, die Unfallörtlichkeit. Danach lässt er, ohne die Polizei zu informieren, sein Fahrzeug aus dem Waldstück herausziehen und abschleppen. Es entstand Sachschaden an dem Baum, gegen den er geprallt ist. Das Flurstück ist ebenfalls beschädigt.

Ein Jäger hat am 26.05.2021 um 20:00 Uhr das Fahrzeug im Waldstück bemerkt. Zu dem Zeitpunkt war niemand mehr in dem Fahrzeug. Er hat ein Bild von dem Fahrzeug gefertigt. Wer kennt das Fahrzeug, den Verursacher oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben. Hinweise bitte an die PI Baumholder, 06783-9910.



Rückfragen bitte an:



