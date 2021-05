Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots). Einen Schaden verursachte ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer an einem geparkten LKW mit Anhänger auf einem in der Gemarkung Kell am See Fahrtrichtung Zerf an der Hunsrückhöhenstraße(B 407) gelegenen Parkplatz.