Am Freitag, 23.04.2021, um 19:35 Uhr, ereignete sich in Schweich, auf der Straße ´Gewerbegebiet am Bahnhof´ ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw befuhr die Straße aus Richtung der L 141 kommend in Richtung Bahnhof Schweich. Ein Motorradfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. An einer Verkehrsinsel überholte der zuvor genannte Pkw einen anderen Pkw und fuhr hierbei an der Verkehrsinsel links vorbei. Der entgegenkommende Motorradfahrer musste über die Verkehrsinsel hinweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet anschließend ins Schleudern und kam kurz dahinter zum Stillstand. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Fahrer des überholenden Pkw setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des Pkw, welcher überholt wurde, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich – Tel.Nr.: 06502-91570 – in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell