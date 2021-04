Am 15.04.2021 kam es im Zeitraum von 07:15 Uhr – 16:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dr. Ottmar-Kohler-Straße im Stadtteil Göttschied.

Idar-Oberstein, Göttschied (ots) – Am 15.04.2021 kam es im Zeitraum von 07:15 Uhr – 16:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße im Stadtteil Göttschied. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert den Seitenspiegel an einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw der Marke Hyundai. Der Unfallverursacher entfernt sich nach dem Zusammenstoß erlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



