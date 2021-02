Am Samstag, den 27.02.2021, gg. 13.30 Uhr, wurde ein rot-weißer VW Bulli T5, in der Kunickerstraße in Hermeskeil durch einen vorbeifahrenden weißen Transporter mit blauer Aufschrift beschädigt.

Der VW Bulli parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Marktplatz. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel des VW Bulli. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.



