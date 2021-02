Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots). Im Zeitraum von Donnerstag dem 25.02.2021,06.45 Uhr, bis Freitag den 26.02.2021,16.00 Uhr, wurde ein blauer VW T-Rock durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in Höhe der Trierer Straße 51, Kell am See, Fahrtrichtung Schillingen, stark beschädigt.