Am Dienstag, dem 02.02.2021, kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Marktstraße in Kempfeld.

Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit der Fahrerseite eines am Straßenrand stehenden PKWs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes um einen Traktor oder ähnliches Fahrzeug handeln. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein unter der 06781-5610 zu melden.



