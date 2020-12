Am 30.11.2020 in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr ist es in Rhaunen in der Straße „In der Winn“ zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Dabei soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Wendemanöver in einem Carport eines Anwesens durchgeführt und dabei einen darunter stehenden schwarzen Audi touchiert haben. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.



Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich an hiesige Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu wenden.



