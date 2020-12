Am Mittwoch, dem 02.12.2020, ereignete sich gegen 11:00 Uhr in der Hauptstraße der Ortslage Rhaunen ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen.

Das vorausfahrende Fahrzeug hielt hierbei in Höhe der Kreissparkasse ohne erkennbaren Grund an und fuhr anschließend rückwärts. Um einen Zusammenstoß zu verhindern setzte der hinter diesem Fahrzeug befindliche PKW zurück und stieß schließlich gegen das wiederum dahinter stehende Fahrzeug. Das erstgenannte Fahrzeug setzte die Fahrt anschließend unbeirrt fort. Am hinteren Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



