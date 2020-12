Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 12:11 Uhr

Im Zeitraum von Sonntag, 25.10.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 10:40 Uhr ereignete sich in der Kloschinskystraße (Höhe der Hausnummer 82) in Trier ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Hierbei war der PKW des Geschädigten, ein schwarzer Seat Leon, am Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren Tür der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter: 0651- 9779- 5210.



