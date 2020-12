Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 13:11 Uhr

Am 15.10.2020 zwischen 16:00 und 20:00 Uhr kam es im Bereich der Straße An der Breitheck im Stadtteil Algenrodt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein ordnungsmäß am Straßenrand geparkten dunklen Opel beschädigt. Es ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell