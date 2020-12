Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 19:20 Uhr

Konz

Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Unfallflucht Konz, Parkplatz am Schwimmbad Am Freitag, den 04.09.2020, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 14.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Schwimmbad Konz ein geparkter Pkw beschädigt.