Ein PKW DB setzte zunächst zum Überholen eines vor ihm fahrenden LKW an, als plötzlich ein weiterer PKW Mondeo schnell von hinten heranfuhr, in der Absicht beide vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Aufgrund Gegenverkehr musste der Überholvorgang jedoch abgebrochen werden. Beim Wiedereinscheren nach rechts touchierte der silbergraue Mondeo den dann wieder vorausfahrenden Daimler-Benz hinten links. Trotz dieser Berührung setzte der Fahrer des Mondeo seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Mondeo wird wie folgt beschrieben: Mitte 40 Jahre alt, Brillenträger. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schweich.



