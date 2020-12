Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 15:51 Uhr

Am 14.08.2020 wurde im Bereich des LKW-Parkplatzes in der Hans-Georg-Mettler-Straße (Gewerbegebiet Humos) eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte vermutlich ein LKW-Fahrer als Verursacher in Betracht kommen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Sachschaden an der Laterne beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach.



