Am gestrigen Montag wurde in der Zeit von 09.30 bis 09.40 Uhr ein geparkter brauner VW T-Roc von einem anderen Parkplatznutzer beschädigt.

Der Pkw des Geschädigten war im o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, Am Dreieck, in Morbach geparkt. Der Schaden im Bereich des vorderen Kennzeichens bzw. der Frontstoßstange dürfte von einer Anhängerkupplung verursacht worden sein. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



