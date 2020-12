Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 14:22 Uhr

In der Nacht vom 02.08.2020 auf den 03.08.2020 kam es gegen 00:50 Uhr in der Straße „Kunoweiher“ in Saarburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen Pkws beschädigte aus noch ungeklärter Ursache einen in einer Grundstückseinfahrt parkenden Pkw an der rechten Heckseite.



Anschließend flüchtete der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Saarburg Stadtmitte. Aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf eine Beschädigung am Heck des Verursacherfahrzeuges hin.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon: 06581/9155-0, zu melden.



