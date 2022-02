Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Saarburg/ PW Konz für das Jahr 2021

Ein Mensch verlor auf den Straßen des Dienstgebietes sein Leben.

Bei 162 Verkehrsunfällen wurden insgesamt 230 Menschen verletzt, davon 60 schwer und 169 leicht. Das sind 8 Verletzte weniger als im Jahr 2020.



Zu den Hauptunfallursachen zählte erneut das

Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes,

wodurch sich 439 Verkehrsunfälle ereigneten (25 Prozent aller aufgenommenen Verkehrsunfälle).

Weiter gehören Fehler beim Abbiegen, Wenden und rückwärts fahren sowie falsches Einfahren in den fließenden Verkehr zu den Hauptunfallursachen. Alleine 281 Verkehrsunfälle waren auf diese Ursache zurück zu führen.

170 Unfälle ereigneten sich durch unangepasste Geschwindigkeit. Hierbei wurden 74 Menschen verletzt.

Die Benutzung falscher Straßenteile (Geh-/Radweg) und Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot führte zu 95 Verkehrsunfällen.

Die Nichtbeachtung der Vorfahrt führte in 73 Fällen zum Verkehrsunfall. 41 Menschen kamen hierbei zu Schaden.



Nähere Einzelheiten und Darstellung der Risikogruppen entnehmen Sie bitte aus der beigefügten Anlage.



Rückfragen bitte an:



Polizeihauptkommissar Stephan Wagner

Verkehrssicherheitsberater



Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-15

Telefax 06581 9155-49

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell