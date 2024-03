Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Unfallbeteiligter flüchtig

Am Freitag, den 15.03.2024, kam es in der Ortslage Langsur gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.





Hierbei fuhren die beiden Fahrzeuge in der Wasserbilliger Straße hintereinander in Richtung B418. Im dortigen Einmündungsbereich bremste der vorausfahrende Toyota Yaris aus bisher ungeklärten Gründen bis zum Stillstand ab, sodass der nachfolgende BMW eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der Toyota entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Ersten Hinweisen nach befanden sich in der Nähe weitere Verkehrsteilnehmer, welche den Unfall womöglich beobachtet haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651 / 9779-5210 zu melden.



