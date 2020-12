Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 15:11 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Rennradfahrer von Trier kommend in Richtung Konz/Saarmündung. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. Beide stürzten. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Nachdem weitere Passanten hinzu gekommen waren und einen Krankenwagen verständigt hatten, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es handelt sich um eine männliche Person, ca. 1,80-1,90m groß, mit kräftiger Statur und kurzem, grauen Haar, bekleidet mit blauer Radkleidung. Nach Zeugenangaben dürfte er 64 Jahre alt sein und in Konz wohnen.



Der Fußgänger wurde von einem DRK-Rettungswagen zur weiteren Untersuchung zum Brüderkrankenhaus Trier verbracht.



Personen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen. Tel. 06501 92680-0



