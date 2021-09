Trier

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 18.09.2021 gegen 16:10 h ereignete sich in Trier im Einmündungsbereich des St. Barbara-Ufers/ Südallee an der dortigen Fußgänger-/ Radfahrerlichtzeichenanlage ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Radfahrer.