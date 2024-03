Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad;

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Trier, Eurener Straße (ots) – Am Freitag, dem 01.03.2024, kam es in der Eurener Straße in Trier, auf Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad.