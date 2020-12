Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 22:30 Uhr





In Wellen, auf Höhe der Moselstraße, wollte ein 76jähriger Fahrer eines Suzuki Jimny von der B 419 nach links in die Moselstraße abbiegen und hatte sich zu diesem Zweck zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet. Hinter dem Suzuki hielt verkehrsbedingt ein 38 jähriger Mann in seinem VW Golf. Ein 28 jähriger Mann befuhr mit seinem 3er BMW die B 419 aus Temmels kommend in Fahrtrichtung Nittel.Vermutlich aufgrund des Sonnenstandes geblendet, fuhr der BMW auf den VW Golf auf, wodurch dieser auf den im Abbiegevorgang befindlichen Suzuki geschoben wurde. Die Fahrer des BMW und des VW Golf wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An allen drei PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die B419 war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden einspurig befahrbar. Im Einsatz waren die Air Rescue Luxemburg mit Notarzt, 2 Rettungswagen und die Polizeiinspektion Saarburg mit einem Funkstreifenwagen.



