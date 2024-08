Birkenfeld

Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 17.08.2024 zwischen 15:00 und 15:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes in der Maiwiese in Birkenfeld zu einem Parkplatzrempler, durch welchen ein PKW der Marke „Jeep“ des 86-jährigen Geschädigten beschädigt wurde.