Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

In der Zeit vom 29.06.2024, 23:30 Uhr bis 30.06.2024, 11:00 Uhr wurde im Layweg in Trier-Ehrang ein PKW der Marke Seat von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Den Spuren nach zu beurteilen könnte der Schaden von einem Hänger verursacht worden sein. Der oder die Fahrzeugführer/-in entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



