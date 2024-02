Waldrach

Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

In der Zeit vom 24.04.2024, 23:00 Uhr bis 26.02.2024, 10:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße in Waldrach ein PKW der Marke BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.