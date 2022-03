Verkehrsunfall / Verstorbene Person

Am Montag, 21.03.2022, gg. 15.53 Uhr kam es in Hermeskeil, Trierer Straße, Innenstadtring, auf Höhe Fußgängerzone zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des Pkw später im Krankenhaus verstarb.



Hierbei befuhr ein 58-jähriger Pkw Fahrer den Innenstadtring aus Richtung Donatusplatz kommend in Fahrtrichtung Verbandsgemeindeverwaltung. Plötzlich kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausecke und eine dortige Straßenlaterne. Es entstand hierbei leichter Sachschaden.

Der Pkw-Fahrer musste vor Ort reanimiert werden und verstarb wenig später im Hermeskeiler Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei der Unfallursache um einen medizinischen Notfall handeln, der während der Fahrt eintrat.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern jedoch noch an.



