Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 21.12.2021, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW auf der L180 zwischen Oberhosenbach und Sulzbach.

Der PKW mit drei Insassen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle beteiligten Personen kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Bei dem heranwachsenden Fahrer wurde eine Blutentnahme aufgrund des Verdachtes, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, durchgeführt. Am PKW entstand Totalschaden.



