Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Dienstag, dem 12.04.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es in Saarburg auf der B 407, in Höhe der Rewe-Filiale, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Trier-Saarburg die B407 von Saarburg kommend in Fahrtrichtung Trassem. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links, über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Zu einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam glücklicherweise nicht.

Der Fahrzeugführer trug lediglich leichte Verletzungen davon.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkohol-Vortest ergab einen Wert von 1,10 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.



Zur Bergung des unfallbeteiligten Fahrzeugs wurde die Unfallstelle durch die Straßenmeisterei abgesichert. Trotz Absicherung kam es in der Folge zu zwei weiteren Unfällen an den jeweiligen Stauenden. wobei ein 17-jähriger Führer eines Leichtkraftrades aus dem Kreis Trier-Saarburg schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Dieser wurde von Kräften des DRK zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Saarburg verbracht.



Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Einsatz waren Kräfte der Straßenmeisterei Saarburg, ein RTW samt Notarzt sowie der Polizeiinspektion Saarburg.



