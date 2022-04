Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Dienstag, dem 12.04.2022, gegen 23:35 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Schweich auf der L 145 in Höhe Kenn in Fahrtrichtung Ruwer einen Pkw fest, der in Schlangenlinien geführt wurde.



Dem Fahrzeugführer wurde mittels Anhaltezeichen „Stopp Polizei“ und Blaulicht signalisiert, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam er zunächst nicht nach und fuhr in Schlangenlinien weiter. Unmittelbar vor der Ehranger Brücke geriet der Fahrzeugführer nach rechts auf den Rabatt und kollidierte kurz mit der Schutzplanke. Der PKW wurde dabei am vorderen, rechten Kotflügel und der Radkappe leicht beschädigt. Im Anschluss an die Kollision setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Ruwer unter Beibehaltung der Anhaltezeichen des Streifenwagens unvermindert fort. Erst nach mehrfachen zusätzlichen Zeichen mittels Lichthupe und Signalhorn hielt der Pkw letztendlich am rechten Fahrbahnrand an. Als Fahrzeugführer wurde ein 87-jähriger Mann aus dem Raum Trier festgestellt. Beifahrer war ein 65-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Raum Trier. Ein Alco-Test beim Fahrer ergab einen Wert von 0,99 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.



