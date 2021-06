Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Zeugen gesucht!

Am späten Sonntagabend gegen 23:40 Uhr kam es in Trier in der Südallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der Fahrer bog mit seinem grauen Mazda fälschlicherweise in den Grünstreifen zwischen Südallee und Kaiserstraße ab und durchfuhr diesen. Im Kreuzungsbereich zur Südallee touchierte er anschließend einen Ampelmast und wollte über die für ihn „rot“ zeigende Ampel in Richtung Saarstraße abbiegen. Hierbei kam es laut Zeugen zu einer gefährlichen Situation mit einem unbekannten PKW, welcher vorfahrtsberechtig die Südallee in FR Olewig befuhr. Der PKW musste abbremsen, um einer Kollision zu entgehen.



Der/die Fahrzeugführer/-in des zum Bremsen genötigten PKWs wird gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651-9779 5210 in Verbindung zu setzen.



