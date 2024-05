Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Pkw überschlägt sich

Anzeige

Trier (ots).



Am Dienstagabend, 30.04., kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Trierer Pacelliufer, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Der 22-Jährige Unfallverursacher, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, fuhr mit einem Dacia Logan zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B51 in Richtung Trier. Als er eine rote Ampel im Kreuzungsbereich zur Pellinger Straße ignorierte und diese überfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem einbiegenden Audi.

Der Dacia wurde durch den Zusammenprall in Richtung des Moselradwegs geschleudert und überschlug sich hierbei auch, ehe er auf dem Dach landete.



Glücklicherweise wurden die Insassen durch den Aufprall nicht schwerer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein Totalschaden.



Dem Dacia-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.



Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Dacia machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-5210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell