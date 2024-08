Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Anzeige



Ein 19 jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 50 aus Richtung Wittlich kommend in Richtung des Kreisverkehr bei Hinzerath. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr, im Bereich einer Rechtskurve, kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.



