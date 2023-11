Birkenfeld

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Birkenfeld. Hoppstädten-Weiersbach (ots) – Am Sonntag, dem 22.10.2023, befuhr ein im Landkreis Birkenfeld wohnhafter Mann in seinem Pkw gegen 17:15 Uhr die L 169 von Hoppstädten-Weiersbach kommend in Fahrtrichtung Heimbach.