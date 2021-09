Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 18 Jähriger Autofahrer befuhr die B 327 aus Morbach kommend in Richtung Thalfang. Im Bereich der Gemarkung Immert fuhr der Fahrzeugführer in einer scharfen Rechtskurve geradeaus in die Schutzplanken am Fahrbahnrand der Gegenfahrspur.

Durch den Unfall klemmte sich das Fahrzeug mit dem Frontbereich unter der Schutzplanke ein. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533/93740

Ansprechpartner: PK Berg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell