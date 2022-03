Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss; zwei stark beschädigte PKW

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es in Welschbillig zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW erheblich beschädigt wurden (ca.

8.000 Euro Sachschaden). Der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Trier-Land, befuhr die Trierer Straße in Welschbillig und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte PKW einige Meter nach hinten verschoben. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Daher wurde ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eröffnet.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Die Polizeiinspektion Schweich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hinweisen. Der Konsum von Alkoholika oder Betäubungsmitteln lässt das Risiko von Verkehrsunfällen stark ansteigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich





Telefon: 06502-9157-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell