Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtete

Am Donnerstag, 02.12.20201 gegen 08:25 Uhr, kam es auf der L162 zwischen Rhaunen und Hausen zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zweier Fahrzeuge.



Bei den Verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugen handelte es sich um einen PKW und einen weißen LKW. Der Fahrer des LKW entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Rhaunen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



