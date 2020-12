Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 06:40 Uhr

Idar-Oberstein

Verkehrsunfall – Unfallverursacher flüchtet

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 27.09.2020, 14:30 Uhr und Montag, dem 28.09.2020, 21:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Idar-Oberstein in Höhe der Anwesen 28 bis 32 zu einem Verkehrsunfall.