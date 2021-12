Trier

Verkehrsunfall Trier, Bonnerstr. mit anschließender Unfallflucht

Am Montag, den 06.12.2021, gegen 15:45 Uhr kam es in Trier, Bonner Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 21 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem am rechten Fahrbahnrand parkendem Pkw (vermutlich grauer VW Caddy).