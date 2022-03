Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Idar-Oberstein OT Tiefenstein (ots) – Am 28.03.2022 gegen 17:40 Uhr ereignete sich in der Tiefensteiner Straße, kurz hinter der Ortseinfahrt aus Richtung Kirschweiler kommend, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer zum Glück nur leicht verletzt wurden.





Demnach hielt ein Fahrzeug am Fußgängerüberweg in der Tiefensteiner Straße auf Höhe des Freibades, um mehreren Personen das Überschreiten der Fahrbahn zu ermöglichen. Das nachfolgende Fahrzeug fuhr, nach bisherigen Ermittlungen, aus Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf. Ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug kollidierte, trotz eingeleiteter Bremsung, auf Grund zu geringem Sicherheitsabstandes mit dem auffahrenden Fahrzeug.



Bei dem Verkehrsunfall wurden zum Glück nur zwei Personen leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren ärztlichen Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Tiefensteiner Straße für ca. 30 Minuten voll gesperrt.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Tiefenstein und Kirschweiler, drei Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber sowie eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein.



