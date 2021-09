Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Der 59-jährige Fahrzeugführer eines VW Passat befuhr die B50 aus Richtung Longkamp kommend, in Fahrtrichtung Hinzerath. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Österreich fuhr ihm entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer aus Österreich verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, wurde in den abschüssigen, angrenzenden Straßengraben geschleudert und überschlug sich.



Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Zur Unfallaufnahme wurde die B50 für mehrere Stunden voll gesperrt, da ein Gutachter zwecks Klärung des Unfallherganges beauftragt wurde.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Morbach und Longkamp, die Straßenmeisterei Wittlich, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell