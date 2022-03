Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstag, 10.03.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich in Föhren an der Einmündung L 141 / Einfahrt in Richtung Industriegebiet, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Der 73-jährige Fahrzeugführer eines Klein-LKW kam aus Richtung Föhren und wollte auf die L 141 in Richtung Hetzerath abbiegen. Der andere 65-jährige Verkehrsteilnehmer kam mit seinem PKW, Fiat die L 141, aus Richtung Hetzerath in Richtung Schweich gefahren. Auf Grund missachteter Vorfahrt kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich.



Der Fahrzeugführer aus dem PKW, sowie sein 67-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von etwa 20.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 141 teils voll gesperrt.



Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen, ein Notarzt, sowie die Feuerwehren aus Föhren und Schweich.

Der PKW war so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste. Außerdem war die Straßenmeisterei zur Räumung der Unfallstelle vor Ort.



