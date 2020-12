Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 20:20 Uhr

Hermeskeil

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen bei Farschweiler

Am Samstag, 19.09.2020, gg. 17.20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Osburg, auf der L 151 zwischen Farschweiler und Reinsfeld, ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen schwer verletzt wurden und in Lebensgefahr schweben.