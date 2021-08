Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 18.08.202 gegen 23:00 Uhr kam es auf der B419 zwischen Wellen und Temmels zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.





Den Ergebnissen der ersten Unfallaufnahme zufolge befuhr ein Fahrzeugführer mit deinem PKW die B419 von Wellen in Richtung Temmels und versuchte drei PKW zu überholen, obwohl sich ein weiterer PKW im Gegenverkehr befand.

Um einen Zusammenprall mit dem überholenden PKW zu vermeiden musste das entgegenkommende Fahrzeug eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Der Unfallverursacher wich ebenfalls nach rechts aus und kollidierte mit zwei in gleicher Richtung fahrenden PKW.



Durch den Unfall zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei diesem ergab sich der Verdacht der Fahruntüchtigkeit durch Alkohol. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



