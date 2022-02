Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

Greimerath-Panzhaus, B 268 (ots) – Am Montag, 14.02.2022 kam es gegen 16:40 Uhr auf der B 268 in Höhe Panzhaus zu einem Verkehrsunfall.



Ein aus den Niederlanden stammender Fahrer eines PKW der Marke Seat beabsichtigte von Greimerath kommend nach links auf die B 268 in Richtung Landesgrenze Saarland abzubiegen und übersah hierbei aus bisher ungeklärter Ursache den von links kommenden und bevorrechtigten aus dem Saarland stammenden Fahrer eines Audi.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW, wodurch drei Insassen in dem Seat und der Fahrer des Audi leicht verletzt wurden. Insgesamt mussten drei Fahrzeuginsassen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte ersten Schätzungen zu Folge im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Im Einsatz befanden sich mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die AirRescue Luxemburg, die Freiwilligen Feuerwehren aus Greimerath und Zerf, die Straßenmeisterei Hermeskeil und die Polizei Saarburg.



