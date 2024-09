Trier

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen – Polizei sucht Zeugen

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Samstag, dem 31.08.2024, ereignete sich um 14.25 Uhr, am Martinsufer, im Einmündungsbereich zur Ausoniusstraße, ein Verkehrsunfall in dessen Verlauf vier Personen leicht verletzt wurden.