Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr die L 141 von Schweich kommend in Richtung Bekond und beabsichtigte nach links auf die L 48 in Richtung Föhren abzubiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt, alle Insassen trugen leichte Verletzungen davon. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 15000 EUR. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, ohne dass es zu größeren Behinderungen kam.

Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizei Schweich, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen.



