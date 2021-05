Idar-Oberstein

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 41 in der Ortslage Idar-Oberstein.

Glück im Unglück hatte ein 31-jähriger Pkw-Führer der die B 41 in Idar-Oberstein am 20.05.2021 um 05:55 Uhr in Richtung Kirn befuhr. Der Pkw-Führer aus dem Raum Simmern kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer.